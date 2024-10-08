Миллиардер Маск: покушение на Харрис бессмысленно, поскольку она марионетка

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в беседе с Такером Карлсоном заявил, что покушение на кандидата на пост президента США от Демократической партии было бы бессмысленным, так как она является марионеткой.
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