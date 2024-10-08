Миллиардер Маск: покушение на Харрис бессмысленно, поскольку она марионетка

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

В случае, если пуля попадёт Камале в голову, то последствия будут не сильно печальные, повредить МОСХ она не сможет, ввиду его полного отсутствия. Голова Камале нужна, чтобы в неё есть и ржать.