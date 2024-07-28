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«Ответ будет зеркальным»: Путин сделал заявление на Военно-морском параде в Петербурге

«Ответ будет зеркальным»: Путин сделал заявление на Военно-морском параде в Петербурге

На Военно-морском параде в Санкт-Петербурге Путин подчеркнул важность российского флота и морского статуса страны, отметив, что Россия стала морской державой благодаря своему геополитическому положению и труду военачальников и моряков.

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