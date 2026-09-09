Венгрия вышлет десять российских дипломатов. "Разбор полётов" из нескольких источников

© AP Photo / Anna SzilagyiВенгрия. БУДАПЕШТ, - РИА Новости. Венгрия вышлет десять российских дипломатов, посла в Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан в соцсети Facebook*.
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В очередной раз просто утремся . Красные линии видимо еще не закончились .
Как Мордюкова говорила Будут залупаться перекроем газ. Что и надо сделать без всяких уговоров и реверансов. Что бы другие вперёд думали а потом делали. Впереди зима.
Все три "сценария" возможны и следует заранее быть готовым к самому наихудшему, вплоть до полного "охлаждения отношений".
Совершенно верно - "засчитан поклон Евросоюзу", кроме "зеркальной высалки 10-ти дипломатов" можно продумать вопрос о цене поставки российских углеводородов.
Но сделать это так, чтобы не было возможности сказать - вот, всё правильно написала в книге «Власть, энергия и новый российский империализм».
Например, предложить "бонус со скидкой на цену", как "постоянному клиенту", если будет заключён долгосрочный контракт на поставки с фиксированными объёмами и какой-то "усреднёной" ценой. Это взаимовыгодное предложение - в условиях рынка именно так и торгуют.
Претензии - без оснований! Перекрыть все краны, зачистить посольство, закрыть на замок... Завтра будут перевыборы не только в Германии. Будет Мадьяр под импичментом....
Для НАТО это не подарок: Будапешт снова ощущает себя Австро-Венгорской империей!
Счастья им - пора закрывать двери. Двуличие - одно говорят, другое делают. И этих Запад победил. …А дешевых энергоресурсов то хочется. Да и от Украины свой кусок планируют урвать и опять за счет нас.
ну я понимаю, если наши вышлют 20 дипломатов и уменьшат статус посольства. Но это мог сделать Громыко и СССР, эти бесхребетные вообще ни кого не вышлют.