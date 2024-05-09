Автозаводы Санкт-Петербурга нарастили продажи в 4 раза в 2024 году

По итогам первого квартала 2024 года автомобильные заводы Санкт-Петербурга нарастили продажи в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург" со ссылкой на Петростат.
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