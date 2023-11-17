В Петербурге в пятницу облачная с прояснениями погода, без осадков

Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст. В последний день рабочей недели метеорологические условия в Северной столице будет формировать наполненный холодными воздушными массами скандинавский антициклон.
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