В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и «родительские патрули» провели экспресс-ликбезы по правилам использования световозвращателей для сельских школьников

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и представители «родительского патруля» провели экспресс-ликбезы по правилам использования световозвращателей для учащихся Ивановской средней школы Уватского района.
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