🙋♂️ Активной и осознанной молодежи в Крыму становится больше Примерно 5-7% молодых людей всегда готовы активно участвовать в различных мероприятиях — будь то субботники, волонтерские акции или культурные события, рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.
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