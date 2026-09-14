🙋‍♂️ Активной и осознанной молодежи в Крыму становится больше Примерно 5-7% молодых людей всегда готовы активно участвовать в различных мероприятиях — будь то субботники, волонтерские акции или культурные события, рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.