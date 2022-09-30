В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о серии мошенничеств с поставками вездеходов

В г. Якутске суд рассмотрел уголовное дело, расследованное следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия), по обвинению 29-летнего экс-менеджера организации в совершении серии мошенничеств под видом изготовления и поставки снегоболотоходов и квадроциклов.