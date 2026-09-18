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Виктория Боня обжаловала отказ в иске к бывшей невесте Лепса

Виктория Боня обжаловала отказ в иске к бывшей невесте Лепса

РИА Новости/Пелагия Тихонова Блогерша Виктория Боня подала жалобу на решение суда, отказавшего ей в иске к Авроре Кибе, бывшей невесте певца Григория Лепса.

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