Путин поручил увеличить рождаемость: реализация нацпроектов с 2025 года

Опять сказки от сказочника. Пусть зайдет в прод. магазин и посмотрит на цены. В декабре два раза повышали. Чем детей кормить, а в школу собирать. Надо брать кредит или экономить. В СССР книги давали бесплатно.

Ингерман Ланская

в сесесре книги бесплатно? какие книги? кто давал бесплатно? ... деточка, не пи.ди о чём не знаешь!.... Иди работай, тогда и детей будет на что кормить и в школу собрать! ... в совдепии, например, "собрать" одного ребёнка в школу обходилось в половину месячной заплаты ...да и накормить (ребёнка) были проблемы - в магазинах почти ничего не было - приходилось доставать.... так что , деточка, не неси ахинею.... а иди Работай!!!