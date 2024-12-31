Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать меры для повышения рождаемости к 2025 году.
Путин поручил увеличить рождаемость: реализация нацпроектов с 2025 года
Комментарии
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СК
Саша Комаров
Опять сказки от сказочника. Пусть зайдет в прод. магазин и посмотрит на цены. В декабре два раза повышали. Чем детей кормить, а в школу собирать. Надо брать кредит или экономить. В СССР книги давали бесплатно.
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18 час.
Ингерман Ланская
в сесесре книги бесплатно? какие книги? кто давал бесплатно? ... деточка, не пи.ди о чём не знаешь!.... Иди работай, тогда и детей будет на что кормить и в школу собрать! ... в совдепии, например, "собрать" одного ребёнка в школу обходилось в половину месячной заплаты ...да и накормить (ребёнка) были проблемы - в магазинах почти ничего не было - приходилось доставать.... так что , деточка, не неси ахинею.... а иди Работай!!!
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17 час.
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