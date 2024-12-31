Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Абхазы таки прогнули под себя целую России, как бы нам сейчас не вешали лапшу на уши! Кто же сейчас будет Россию уваж...Лавров жёстко пре...
  • Ильдус Мамлеев
    Пару "Орешников" вполне хватит что бы остудить пыл Санду и её хозяев. Страна не богатая, защищаться толком не чем, бу...На Россию накидыв...
  • Амара Карпова
    Господи Береги ВСЕХ наших ребят❤️🙏NYT: русские бойц...

Путин поручил увеличить рождаемость: реализация нацпроектов с 2025 года

Путин поручил увеличить рождаемость: реализация нацпроектов с 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать меры для повышения рождаемости к 2025 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Саша Комаров
Опять сказки от сказочника. Пусть зайдет в прод. магазин и посмотрит на цены. В декабре два раза повышали. Чем детей кормить, а в школу собирать. Надо брать кредит или экономить. В СССР книги давали бесплатно.
Ответить
18 час.
Ингерман Ланская
в сесесре книги бесплатно? какие книги? кто давал бесплатно? ... деточка, не пи.ди о чём не знаешь!.... Иди работай, тогда и детей будет на что кормить и в школу собрать! ... в совдепии, например, &quot;собрать&quot; одного ребёнка в школу обходилось  в половину месячной заплаты ...да и накормить (ребёнка) были проблемы - в магазинах почти ничего не было - приходилось доставать.... так что , деточка, не неси ахинею.... а иди Работай!!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх