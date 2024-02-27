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BevShots: абстракция в бокале

BevShots: абстракция в бокале

Компания Bevshots совместно с Florida State University создала совместный проект, в рамках которого разнообразные алкогольные напитки и коктейли сфотографировали под микроскопом при 1000-кратном увеличении.

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