S. Korea Supreme Court upholds 7-yr prison term for ex-President Yoon for obstruction of justice

The Supreme Court on Thursday upheld a seven-year prison term for former President Yoon Suk Yeol for obstructing justice by blocking investigators from detaining him in the wake of his failed martial law bid in 2024.
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