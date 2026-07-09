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S. Korea Supreme Court upholds 7-yr prison term for ex-President Yoon for obstruction of justice

S. Korea Supreme Court upholds 7-yr prison term for ex-President Yoon for obstruction of justice

The Supreme Court on Thursday upheld a seven-year prison term for former President Yoon Suk Yeol for obstructing justice by blocking investigators from detaining him in the wake of his failed martial law bid in 2024.

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