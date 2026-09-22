В Тогучинском районе открыли мемориальную доску ветерану Василию Зайцеву

В здании прокуратуры Тогучинского района открыли мемориальную доску в честь Василия Сергеевича Зайцева — ветерана Великой Отечественной войны, который после тяжёлого ранения в 1944 году почти двадцать лет прослужил следователем и помощником прокурора в Мошковском, Искитимском и Тогучинском районах.
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