Какой сегодня праздник: 10 января

10 января 2025 года в России впервые отмечаютДень соавтора. Учредить этот праздник предложила группа писателей-фантастов в честь выхода в этот день в1 958 году номера журнала «Техника-молодежи» с первым совместным произведением братьев Стругацких – повестью «Извне».