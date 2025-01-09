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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 10 января

Какой сегодня праздник: 10 января

10 января 2025 года в России впервые отмечаютДень соавтора. Учредить этот праздник предложила группа писателей-фантастов в честь выхода в этот день в1 958 году номера журнала «Техника-молодежи» с первым совместным произведением братьев Стругацких – повестью «Извне».

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