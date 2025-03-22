Госавтоинспекция Салехарда завела 27 уголовных дел на пьяных водителей

В окружной столице завершили очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Мероприятие было направлено на снижение аварийности и повышение безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.
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