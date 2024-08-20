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Starlink не работает, спутники не помогают: У ВСУ начались проблемы с дронами под Курском

Starlink не работает, спутники не помогают: У ВСУ начались проблемы с дронами под Курском

Фото: globallookpress.com/Volodymyr Tarasov Сегодня 2,1K прочитали В Курской области ВСУ начали испытывать колоссальные проблемы при работе с беспилотниками.

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