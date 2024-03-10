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Аргументы и Факты

49 022 подписчика

В Уссурийске мужчина угрожал оторвать ногу ветерану СВО

В Уссурийске мужчина угрожал оторвать ногу ветерану СВО

В Уссурийске мужчина угрожал оторвать ногу ветерану СВО, СК РФ возбудил уголовное дело.Фигуранта обвиняют по статьям об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и о хулиганстве.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Засранец по кличке &quot;Аргументы и Факты&quot;.ты когда будешь честно излагать услышанное,увиденное?Твои посты очень похожи на ЦИПСОшные, а ведь у тебя,засранец, якобы,49 022 подписчика!!!Хватит даром деньги  получать,пора тебя привлечь.
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