В Уссурийске мужчина угрожал оторвать ногу ветерану СВО

Александр Ляшенко

Засранец по кличке "Аргументы и Факты".ты когда будешь честно излагать услышанное,увиденное?Твои посты очень похожи на ЦИПСОшные, а ведь у тебя,засранец, якобы,49 022 подписчика!!!Хватит даром деньги получать,пора тебя привлечь.