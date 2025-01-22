Песков отреагировал на слова Чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина

Федерация шахмат России оказывала поддержку Мурзину, об этом 22 января сообщил пресс-секретарь президента России, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков, передает РБК.
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