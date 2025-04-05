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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин стал 1-й звездой матча с «Чикаго»: 40-й и 41-й голы в сезоне, 3 броска в створ, 6 промахов и «+1» за 20:27

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894).

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