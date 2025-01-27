Столько лет прошло, но мир все тонок, Мы храним его, как можем, от блокад, Мужества пример – один ребенок И - непокоренный Ленинград.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Столько лет прошло, но мир все тонок, Мы храним его, как можем, от блокад, Мужества пример – один ребенок И - непокоренный Ленинград.