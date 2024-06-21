Агата Муцениеце пришла на премьеру комедии «Тур с Иванушками» с Иваном Чуйковым

Муцениеце и Чуйков отметились на показе фильма «Тур с Иванушками» Возлюбленные обнимались. Фото: StarHit В московском кинотеатре «Октябрь» 20 июня состоялся премьерный показ музыкальной комедии «Тур с Иванушками».
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