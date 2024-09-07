Медведев: Дональд Трамп лукавит, говоря, что снимет санкции с России, если его изберут

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале рассуждает о том, какое отношение будет у Трампа к России, если его все же выберут президентом США, в контексте его заявлений, что его отношения с Москвой якобы будут отличаться от политики нынешней администрации.