В Азербайджане советуют Украине использовать специалистов по вылизыванию, чтобы получить нужное от Трампа

Украине нужно использовать Дональд Трампа в своих интересах, играя на его самовлюбленности. Об этом в беседе с обслуживающей Банковую телеведущей Натальей Мосейчук заявил Рамиз Юнус, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами азербайджанского парламента, передает корреспондент .
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