Украине нужно использовать Дональд Трампа в своих интересах, играя на его самовлюбленности. Об этом в беседе с обслуживающей Банковую телеведущей Натальей Мосейчук заявил Рамиз Юнус, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, бывший управляющий делами азербайджанского парламента, передает корреспондент .