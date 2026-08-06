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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска хочет купить Энцо Фернандеса в «Ман Сити» в случае ухода Родри (Джанлука Ди Марцио)

Энцо Мареска хочет подписать одного из своих бывших игроков на замену Родри . Ранее стало известно , что полузащитник « Манчестер Сити » согласовал контракт с «Барселоной».

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