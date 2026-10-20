Объем отечественного рынка промышленного искусственного интеллекта к 2030 году может достичь 134 млрд рублей против 40 млрд рублей в 2025 году, следует из исследования «Промышленный искусственный интеллект», подготовленного при участии Газпромбанка, «Газпром нефти», «Северстали» и «Газинформсервиса».