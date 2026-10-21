Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, состоявшиеся 21 октября в Санкт-Петербурге, носили конструктивный характер.
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