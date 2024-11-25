Астраханка второй раз попытается выиграть кулинарное шоу на федеральном канале

Ирина Калашникова уже принимала участие в проекте на «Пятнице», она даже вошла в число финалистов. Повар-кондитер из Астрахани вновь попытает удачу на кастинге в кулинарную битву Константина Ивлева и Рината Агзамова: наша землячка второй раз заявится на «Битву шефов».