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Астраханка второй раз попытается выиграть кулинарное шоу на федеральном канале

Ирина Калашникова уже принимала участие в проекте на «Пятнице», она даже вошла в число финалистов.  Повар-кондитер из Астрахани вновь попытает удачу на кастинге в кулинарную битву Константина Ивлева и Рината Агзамова: наша землячка второй раз заявится на «Битву шефов».

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