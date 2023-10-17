Политик Филиппо высмеял Зеленского за попытку привлечь внимание на фоне Израиля

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Украины Владимир Зеленский своим визитом в Израиль собирался вернуть себе внимание СМИ, однако получил "сухой и официальный отказ" от еврейского государства.
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