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Политик Филиппо высмеял Зеленского за попытку привлечь внимание на фоне Израиля

Политик Филиппо высмеял Зеленского за попытку привлечь внимание на фоне Израиля

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Украины Владимир Зеленский своим визитом в Израиль собирался вернуть себе внимание СМИ, однако получил "сухой и официальный отказ" от еврейского государства.

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