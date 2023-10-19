На улице Маршала Тухачевского пройдет лекция, посвященная известному писателю

21 октября в 15:00 в библиотеке № 241 состоится мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения Александра Кабакова, российского писателя, автора психологической прозы, публициста и обозревателя, лауреата престижной литературной премии «Большая книга».
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