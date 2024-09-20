Два человека погибли на пожаре в многоквартирной двухэтажке в Копейске

Следователи выясняют обстоятельства смерти на пожаре местных жителей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на пятницу, 20 сентября, в одном из многоквартирных домов, расположенных по улице Кузнецова в Копейске.