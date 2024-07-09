В Туве 31 школьник госпитализирован с отравлением

В Туве несколько десятков детей, отдыхавших в лагере, попали в больницу. Как сообщил глава республики Владислав Ховалыг, на данный момент госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции.
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