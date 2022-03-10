Морская свинка, рыбки, хомяки, улитки: какое домашнее животное не требует особого ухода

Ваш ребенок отчаянно хочет домашнего питомца, а у вас просто нет времени на собак, кошек и остальную компанию? Возможно, вы не знаете тех четырех домашних питомцев, за которыми не так сложно ухаживать.
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