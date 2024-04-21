Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

Президент Швейцарии Амхерд написала Путину письмо вскоре после его переизбрания Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания на пост главы государства.
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