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Китай

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Латвия не будет запрещать транзит российского и белорусского зерна в другие страны ЕС -- министр

Рига, 30 января /Синьхуа/ -- Латвия не будет запрещать транзит российского и белорусского зерна в другие страны Европейского союза, заявил во вторник министр земледелия Латвии Арманд Краузе на пресс-конференции после заседания правительства.

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