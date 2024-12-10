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Польша готовится отражать украинскую агрессию 

Польша готовится отражать украинскую агрессию 

Польша уже точно знает, что Украина никогда не будет членом НАТО. По крайней мере, по мнению экспертов, именно такой вывод напрашивается из уточненных планов Варшавы по строительству укреплений на своей восточной границе.

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