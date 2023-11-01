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5 стран бывшего СССР, где живет больше всего русских

5 стран бывшего СССР, где живет больше всего русских

В 1991 году с распадом СССР около 25 миллионов этнических русских, многие из которых приехали возрождать промышленность национальных автономий, участвовали во всесоюзных комсомольских стройках, оказались на территории независимых государств.

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