Пожар после прилёта по складу БК под Киевом всё ещё продолжается. Атака БПЛА на Киев и область практически непрерывно продолжается уже около трёх суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Трамп пояснил, по...
- Ограничения в аэр...
- IV Евродепутат назва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым