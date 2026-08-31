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Царьград

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Матвиенко отметила укрепление связей России и Малайзии

Матвиенко отметила укрепление связей России и Малайзии

Валентина Матвиенко поздравила Малайзию с Днем независимости, подчеркнув партнерство с Россией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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