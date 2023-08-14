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"Ъ": турецкая сторона рассчитывает на возобновление Россией зерновой сделки

"Ъ": турецкая сторона рассчитывает на возобновление Россией зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского президента Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

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