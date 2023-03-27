Президент Израиля Герцог потребовал от премьера Нетаньяху немедленно остановить принятие судебной реформы

Ранее в стране прошла волна протестовНа фоне волны протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху остановить принятие реформы, согласно которой исполнительная власть будет контролировать отбор судей.
Ранее в стране прошла волна протестовНа фоне волны протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху остановить принятие реформы, согласно которой исполнительная власть будет контролировать отбор судей.
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