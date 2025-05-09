Мерц: ЕС подготовил проект коммюнике, похожий на предложение Трампа о перемирии

Канцлер Германии надеется, что все стороны увидят в этом шанс сейчас действительно прийти "через перемирие к переговорам о мирном соглашении Члены ЕС подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине.