Мерц: ЕС подготовил проект коммюнике, похожий на предложение Трампа о перемирии

Канцлер Германии надеется, что все стороны увидят в этом шанс сейчас действительно прийти "через перемирие к переговорам о мирном соглашении Члены ЕС подготовили проект коммюнике, похожий на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине.
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