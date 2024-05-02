Лось выбежал на дорогу и устроил ДТП. Авария произошла в Крутинском районе - животное столкнулось с машиной.
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Лось выбежал на дорогу и устроил ДТП. Авария произошла в Крутинском районе - животное столкнулось с машиной.