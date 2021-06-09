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Медики разрушают мифы об алкоголе

Медики разрушают мифы об алкоголе

  Вот чего полно в рунете - так это обсуждений о том, как надо пить, как надо закусывать и все что касается на тему алкоголя.

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Homo Sapiens
а я просто НЕ ПЬЮ, от слова "совсем"! Трезвенник, хотя и не язвенник! Типо, "мусульманин" (не в смысле религии, а в смысле отношения к спиртному)!
Галина Миронова
Ну кому как. Я не алкоголичка , но выпить люблю. Для меня праздник с алкоголем ( не нажраться ,как свинья), а веселье , пение песен, танцы, --- приносит только позитив. И я ничего страшного в этом не вижу. Сейчас лето, мы летим в свой дом в Крыму , и почти каждый выходной день у нас гости, племянники, племянница с детками приезжают, В большом дворе бербекю, ну никто и никогда еще не отравился, ши шашлыком , ни вином. Чем сейчас психотерапевты выписывают больным таблетки с наркотиками , успокаиващие , подавляющие дипрессию, предложите им праздник в кругу семьи , друзей и с незначительными дозами алкоголя. Уже доказано , что французы пьют много, и посмотрите их дома старости , ---- все живут до 100 лет. На Кавказе аксакалы пьют вино , так же живут долго.
Homo Sapiens
для меня пение и танцы -- тоже, но без алкоголя, на сухую!
Галина Миронова
😀😀😀😀😀😀. Ура!!! Улетаю в воскресенье вечером в Крым!!!! А зять утром выезжает на машиге из Питера!!!
Алена Иванова
Можно создать хорошее настроение и без вина. Каждый день пить - это к алкоголизму!(((((
Галина Миронова
Так я не писала что каждый день!!! На праздник!!! К приезду , встрече долгожданных , любимых гостей!!! Каждый день это уже не праздник ,, а будни.
Homo Sapiens
вот и я думаю, что для хорошего настроения алкоголь не обязателен!
Алена Иванова
Мы хорошее настроение себе сами созданим, верно???)))
Homo Sapiens
именно
Алена Иванова
))))Браво!)))
Алена Иванова
Алкоголизм это болезнь!
Галина Миронова
Ну желаю всем здоровья!!! Если человек болен, это очень плохо, нарколог в помощь , но когда немного к мясу красного вина--- это на здоровье!!!! Праздник ( для меня , мне 61 год) всегда присутствует немного алкоголя, кому то для того чтоб с аппетитом покушать, для кого то для позитива, затянуть песню, для молодых -- чтоб глаза заблестели. Все в пределах норме--- никакого пьянства.

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