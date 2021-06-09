Медики разрушают мифы об алкоголе

Стерва & К°ПрогрессМедики разрушают мифы об алкоголе Вот чего полно в рунете - так это обсуждений о том, как надо пить, как надо закусывать и все что касается на тему алкоголя.Вернуться к статье121НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьHomo Sapiensа я просто НЕ ПЬЮ, от слова "совсем"! Трезвенник, хотя и не язвенник! Типо, "мусульманин" (не в смысле религии, а в смысле отношения к спиртному)!Галина МироноваНу кому как. Я не алкоголичка , но выпить люблю. Для меня праздник с алкоголем ( не нажраться ,как свинья), а веселье , пение песен, танцы, --- приносит только позитив. И я ничего страшного в этом не вижу. Сейчас лето, мы летим в свой дом в Крыму , и почти каждый выходной день у нас гости, племянники, племянница с детками приезжают, В большом дворе бербекю, ну никто и никогда еще не отравился, ши шашлыком , ни вином. Чем сейчас психотерапевты выписывают больным таблетки с наркотиками , успокаиващие , подавляющие дипрессию, предложите им праздник в кругу семьи , друзей и с незначительными дозами алкоголя. Уже доказано , что французы пьют много, и посмотрите их дома старости , ---- все живут до 100 лет. На Кавказе аксакалы пьют вино , так же живут долго.Homo Sapiensдля меня пение и танцы -- тоже, но без алкоголя, на сухую!Галина Миронова😀😀😀😀😀😀. Ура!!! Улетаю в воскресенье вечером в Крым!!!! А зять утром выезжает на машиге из Питера!!!АИАлена ИвановаМожно создать хорошее настроение и без вина. Каждый день пить - это к алкоголизму!(((((Галина МироноваТак я не писала что каждый день!!! На праздник!!! К приезду , встрече долгожданных , любимых гостей!!! Каждый день это уже не праздник ,, а будни.Homo Sapiensвот и я думаю, что для хорошего настроения алкоголь не обязателен!АИАлена ИвановаМы хорошее настроение себе сами созданим, верно???)))Homo SapiensименноАИАлена Иванова))))Браво!)))АИАлена ИвановаАлкоголизм это болезнь!Галина МироноваНу желаю всем здоровья!!! Если человек болен, это очень плохо, нарколог в помощь , но когда немного к мясу красного вина--- это на здоровье!!!! Праздник ( для меня , мне 61 год) всегда присутствует немного алкоголя, кому то для того чтоб с аппетитом покушать, для кого то для позитива, затянуть песню, для молодых -- чтоб глаза заблестели. Все в пределах норме--- никакого пьянства.Комментировать
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