Химик Дорохов: городские фонтаны – рассадники опасных патогенных микроорганизмов

Купание в городских фонтанах чревато страшными последствиями для здоровья. Они являются рассадниками патогенных микроорганизмов, вирусов и паразитов, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии