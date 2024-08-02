Химик Дорохов: городские фонтаны – рассадники опасных патогенных микроорганизмов

Купание в городских фонтанах чревато страшными последствиями для здоровья. Они являются рассадниками патогенных микроорганизмов, вирусов и паразитов, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.