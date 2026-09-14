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Выставка "Дача профессора ботаники" открылась в Аптекарском огороде МГУ

Выставка "Дача профессора ботаники" открылась в Аптекарском огороде МГУ

Наука как образ жизни! Выставка "Дача профессора ботаники" открылась в Аптекарском огороде МГУ. Здесь воссоздали уютную веранду, кабинет со старинной мебелью и даже осенний сад.

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