Наука как образ жизни! Выставка "Дача профессора ботаники" открылась в Аптекарском огороде МГУ. Здесь воссоздали уютную веранду, кабинет со старинной мебелью и даже осенний сад.
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