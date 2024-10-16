Китай запускает новые спутники для обеспечения глобального интернета

В Китае продолжается работа по созданию крупнейшей в мире системы спутникового интернета. Китайская промышленная корпорация Great Wall объявила о запуске второй партии спутников Gaofen, которые станут частью программы Qianfan, также известной как "Тысяча парусов".
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