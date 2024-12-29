Муж-американец Елены Кореневой выбрал мужчин, а она любовничала с женатым Кончаловским

Елена Коренева — имя, которое когда-то звучало на каждом углу СССР. Ее роли в таких культовых фильмах, как «Романс о влюблённых», «Экипаж», «Покровские ворота» и «Сватовство гусара», превратили Кореневу в настоящую икону своего времени.