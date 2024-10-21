Юлия Кирпичникова: «Мы продолжаем работу на благо России»

Руководитель молодежного патриотического проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал» Юлия Кирпичникова рассказала «Профилю» о целях и задачах мероприятия и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии