Радомир Маркуш 11 августа 2024 г., 21:12 Штурмовые бригады Зеленского распадаются на части и распыляются в «медвежьем углу» в районе Суджи 11 августа днем Минобороны РФ сообщило, что российскими войсками была пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области.