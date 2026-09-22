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Регион 29

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Эксперт назвала IT одной из лучших сфер для трудоустройства глухих

Эксперт назвала IT одной из лучших сфер для трудоустройства глухих

По словам эксперта, работа в IT удобна тем, что значительная часть общения там идет в переписке и не требует устной речи, что позволяет людям с нарушениями слуха реализоваться, не уезжая из региона.

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